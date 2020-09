Corona-Krise : Stadt Köln verfügt: Keine Fans bei Köln gegen Hoffenheim

Köln Nun bleiben die Ränge doch leer: Einen Tag vor dem Spiel des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat die Stadt die Zulassung von Zuschauern zurückgezogen. Grund sind gestiegene Corona-Infektionszahlen.

Die Stadt Köln verfügte am Freitagabend, keine 20 Stunden vor dem Anpfiff, dass die Fußball-Partie im Rhein-Energie-Stadion wegen der steigenden Corona-Inzidenzzahl nicht mit Fans ausgetragen werden darf. Von dem Publikumsverbot sei auch eine Veranstaltung am Sonntag in der Lanxess-Arena betroffen, teilte die Stadt mit. Die Entscheidung erfolgte in Abstimmung mit dem Land Nordrhein-Westfalen.