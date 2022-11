Bundesliga : Streich beeindruckt von Leipzig: „Enormes Tempo“

Leipzig Freiburgs Trainer Christian Streich hat sich von der aktuellen Form von RB Leipzig enorm beeindruckt gezeigt.

„Zum jetzigen Zeitpunkt gegen Leipzig zu spielen, wo sie in so einer Verfassung sind, ist der maximal schwierigste Zeitpunkt. Es ist ein enormes Tempo, enormes Umschaltverhalten“, sagte der SC-Coach nach dem 1:3 bei den Sachsen in der Fußball-Bundesliga. Der 57-Jährige kreidete sich zudem einen Fehler in der Halbzeit an: „Ich hätte drei oder vier Spieler auswechseln müssen. Wir haben es nicht gemacht, hätten es aber machen müssen, um mehr Intensität reinzukriegen.“