Verhandlung in Karlsruhe : Streit zwischen Spielervermittler und DFB vor dem BGH

Karlsruhe Die Bundesliga gibt jedes Jahr viele Millionen für die Dienste von Spieleragenten aus. Denen gehen die Rechte aber nicht weit genug.

Um die Freiheiten von Spielervermittlern im Profifußball geht es in einer Verhandlung des Bundesgerichtshofs an diesem Dienstag (11.30 Uhr) in Karlsruhe.

Angebliche Verstöße gegen Kartellverbot

Wittmann gehört zu den einflussreichsten Spielerberatern im deutschen Fußball. Der 62-Jährige hat in den vergangenen Jahren vor allem lukrative Geschäfte mit dem Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim gemacht. So wechselte in diesem Winter der französische Stürmer Georginio Rutter in die englische Premier League zu Leeds United. Nach Medienberichten kassiert die TSG dafür mindestens 28 Millionen Euro, die Ablöse könnte sich aber auf bis zu 40 Millionen steigern. Wittmann wird ein enges Verhältnis zu Hoffenheims Mehrheitseigner und Mäzen Dietmar Hopp nachgesagt.