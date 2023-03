FIFA-Präsident : Suriname-Flug: Ermittlungen gegen Infantino eingestellt

Bern Die Schweizer Bundesanwaltschaft stellt die Ermittlungen gegen FIFA-Chef Gianni Infantino ein. Es ging um die Nutzung eines Privatflugzeugs.

Infantino habe nachvollziehbar darlegen können, „dass sein Entscheid in Einklang mit dem FIFA-Spesenreglement für hochrangige Amtsträger in Einklang“ gestanden habe. Das in Frage stehende Strafverfahren wurde daher am 2. März 2023 eingestellt.