Bundesliga : Terzic als Rose-Nachfolger wieder BVB-Chefcoach

Dortmund Edin Terzic kehrt auf den Posten des Cheftrainers bei Borussia Dortmund zurück. Nach der Trennung von Marco Rose stimmte der Pokalsieger-Coach von 2021 seiner Rückkehr auf die Trainerbank des BVB zu.

Terzic steht für sportlichen Neuanfang

Schwache BVB-Saison

In den Pokal-Wettbewerben gaben die Dortmunder zudem ein sehr schwaches Bild ab. Im DFB-Pokal scheiterte der Titelverteidiger bereits im Achtelfinale am Zweitligisten FC St. Pauli. In der Champions League kam das Aus in einer durchaus machbaren Gruppe bereits in der Vorrunde. Zuletzt wuchsen in der Führungsetage die Zweifel am ehrgeizigen Rose. Nach einer großen Saisonanalyse am Donnerstag kam der konsequente Schnitt.