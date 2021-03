WM-Qualifikation : Test in Amsterdam: Bis zu 5000 Fans dürfen ins Stadion

Test in Amsterdam: Bis zu 5000 Fans dürfen ins Stadion

Bis zu 5000 Fans dürfen bei dem Spiel der Niederlande gegen Lettland in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam dabei sein. Foto: Marius Becker/dpa

Amsterdam Bis zu 5000 Zuschauer dürfen am 27. März das WM-Qualifikationsspiel zwischen den Niederlanden und Lettland live in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam verfolgen.

„Günstige Ergebnisse könnten den Prozess auf dem Weg zu gut gefüllten Stadien in der Schlussphase der Saison 2020/21 und bei der EM beschleunigen“, schrieb der KNVB auf seiner Homepage. Die Fans werden im Stadion in sogenannte Forschungsblasen aufgeteilt. In einer Blase soll auch die Ausbreitung der Aerosole beim Husten, Niesen, Atmen oder Schreien untersucht werden.