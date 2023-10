DFB-Pokal Titelverteidiger Leipzig raus - Union verliert erneut

Für Wolfsburg traf Vaclav Cerny in der 14. Minute gegen die Leipziger, die den DFB-Pokal in den beiden vergangenen Jahren noch gewonnen hatten. Yussuf Poulsen sah in der 56. Minute Gelb-Rot, Leipzig spielte deswegen mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl. Der VfB Stuttgart ging unmittelbar vor der Halbzeit durch Deniz Undav in Führung (45. Minute), der den verletzten Serhou Guirassy erneut gut vertrat. Union-Trainer Urs Fischer sah nach dem Schlusspfiff die Rote Karte.