Nationalmannschaft Mit Opas Segen zur Fußball-EM

Kroos dämpft Erwartungen

Toni Kroos will bei der Fußball-EM einen erneuten frühen Turnier-K.o. der Nationalmannschaft unbedingt verhindern. „Wenn wir in der Vorrunde ausscheiden, kann ich keinen grünen Haken dahintersetzen“, sagte der 34-Jährige zum Ziel seines Comebacks in der DFB-Auswahl nach fast drei Jahren. Vom Titelgewinn zu reden, sei „möglicherweise vermessen“, fügte der Star von Real Madrid nach der ersten Trainingseinheit am Dienstag in Frankfurt an. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Weltmeister von 2014 zu einem Comeback in der DFB-Auswahl überredet. Sein bislang letztes von 106 Länderspielen hatte Kroos beim EM-Aus 2021 im Achtelfinale in England bestritten. dpa