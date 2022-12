WM in Katar : Tore, Gas und Geld

Viele Beobachter sprechen von der bisher „politischsten Weltmeisterschaft“. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire/Adam Davy

Bonn Halbzeit in Katar: Deutschland ist raus, aber der Ball rollt bei der „politischsten WM“ weiter. Die Frage, wie man Sportverbände zu sportlichem Handeln zwingt, bleibt ungeklärt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die deutsche Elf ist also raus. Zum zweiten Mal das vorzeitige Aus beim größten Sportereignis der Welt, der Fußball-Weltmeisterschaft. Fußball-Deutschland steckt in einer tiefen Depression. Aber irgendwie passt die Situation zu diesem Turnier in Katar, das vielen Fans im Land die Lust auf ihren Sport genommen hat. Wenn am Abend des 18. Dezembers die Spieler des neuen Weltmeisters nach dem Finale den Weltpokal in die Höhe recken, wird Deutschland bereits tief in der Analyse des Scheiterns stecken, nicht nur sportlich.

Was wird also bleiben von der „politischsten Weltmeisterschaft“ bisher, wie viele Beobachter meinen? Welche Bilder werden das Turniergeschehen überdauern, dieser seit der Vergabe von Korruption, Menschenrechtsverstößen und politischem Gezerre verunstalteten WM? Die von ekstatischen Siegtorschützen? Am Boden zerstörten Verlierern? Von flammneuen milliardenteuren Riesenstadien in der Wüste? Oder die von der Hand-vor-dem-Mund-Geste der deutschen Nationalkicker, der Protest gegen den Weltfußballverband Fifa wegen des Verbots der One-Love-Kapitänsbinde? Zumindest der britische Guardian war sicher, dass die Szene Jahrzehnte nachhallen wird. Wenigstens etwas, aus deutscher Sicht.

So sieht es offenbar auch das Haus der Geschichte. Die One-Love-Binde, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser beim deutschen Auftaktspiel trug, soll ihren Platz im Bonner Museum finden. Das Haus will damit nach eigener Aussage „die vielfältigen Diskussionen um die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar und das Engagement für Vielfalt und Toleranz auf nationaler und internationaler Ebene visualisieren“. Die Binde mit dem bunten Herz und der Eins in der Mitte auf einer Stufe mit Hans-Dietrich Genschers gelbem Pullunder?

Mit „vielfältige Diskussionen“ hat die Museumsleitung immerhin einen hinreichend auslegungsfähigen Begriff gefunden. Denn für die Geste der deutschen Nationalkicker und das ganze Hin und Her im Zusammenhang mit der One-Love-Binde gibt es nicht nur Zustimmung. „Man hat die Spieler in eine sehr unbequeme Situation gebracht“, kritisiert zum Beispiel der Fußball-Philosoph Wolfram Eilenberger den DFB. „Wir können nicht davon ausgehen, dass sich jeder deutsche Spieler in eine Luthersituation bringt, in der er sagt: Hier stehe ich, ich kann nicht anders“, meinte Eilenberger, der selbst über eine DFB-Trainerlizenz verfügt, im Deutschlandfunk. „Die Bürde war viel zu groß.“ Andere Verbände wie die Schweiz hätten die Spieler aus der politischen Diskussion herausgelassen.

Überhaupt mahnt der bekennende Fan von Bayern München vor einer Politisierung des Fußballfeldes. Nicht alle Staaten teilten westliche Sensibilitäten für Demokratie und Diversität. Was, wenn eine nordkoreanische Mannschaft mit einer Kapitänsbinde aufläuft, auf der Diktator Kim Jong-un zu sehen ist? Oder die Iraner gezwungen werden, mit dem Ajatollah auf der Binde einzulaufen? Der Fußball-Weltverband Fifa werde zwar „despotisch geführt“, aber „wenn die Fifa sagt, sie will das Feld von politischen Botschaften freihalten, handelt sie richtig“, meint Eilenberger. Ein positives Beispiel lieferte die Begegnung USA-Iran. Seit Jahrzehnten sind die Länder verfeindet. Im Vorfeld wurde die Partie zur „politischsten Begegnung“ der WM hochgeschrieben. Die Spieler ließen sich von der Zuspitzung nicht infizieren und begegneten einander respektvoll und sportlich, obwohl es um viel ging.

Zum Glück. Was wäre, wenn politische, ideologische oder religiöse Kampfzonen auf den Fußballrasen ausgeweitet würde? Sollen Fußballer Soldaten ihrer Länder in kurzen ­­Hosen sein? Oder doch lieber Botschafter, die nicht Regimes oder Religionen repräsentieren, sondern die Vielfalt der Menschen, die in ihren Ländern leben?

Jenseits der eigenen Grenzen wird die hohe ethisch-moralische Warte der Deutschen in Sachen Menschenrechte und Diversität übrigens nicht ausschließlich mit Sympathie gesehen. Nicht nur, weil der Heldenmut von Verantwortlichen und Spielern des DFB eher preiswert war. Was hätte außer einer gelben Karte passieren können? Bei den Spielern des Iran, die gleichfalls nach der Vorrunde nach Hause reisen mussten, kann das ganz anders aussehen.

Was viele nervt, ist eine moralische Weltmeisterei, die im scharfen Kontrast zu einer ganz anderen Realität steht, in der Deutschland den zuvor an den Pranger gestellten Kataris für 15 Jahre lang Flüssiggas abkauft. Sowas kann man Realpolitik nennen, aber auch Bigotterie. Auch, weil sich das WM-Gastgeberland in seiner Haltung zu Demokratie und Menschenrechten oder der Behandlung ausländischer Arbeitskräfte nicht von seinen Nachbarn in der Region unterscheidet. Deutsche Urlauber fragen in Dubai oder Abu Dhabi bei Ankunft auch nicht als erstes, wer die Hotels und Ferienresorts gebaut hat, und unter welchen Bedingungen. Und deutsche Firmen nehmen Aufträge aus Saudi-Arabien an, obwohl das Land ein autoritärer, intoleranter und Frauen diskriminierender Polizeistaat ist.

Dass bei internationalen Sportgroßveranstaltungen Werte wie Diversität und Toleranz gegenüber (sexuellen) Minderheiten eine wichtige Rolle spielen, wünschen sich viele Menschen, nicht nur in westlichen Demokratien. Dafür steht schließlich der Sport – für den auf Regeln basierenden Wettbewerb, in dem nur persönliche Leistung über den Erfolg bestimmt. Die Hautfarbe, wen jemand liebt oder welchen Gott er oder sie anbetet, soll keine Rolle spielen – in einer idealen Welt.

In der kalten Realität steht der Sport unter dem Regime von Verbänden und Funktionären. Sollen Werte im Sport eine Rolle spielen, wären sie gefordert. „Das kritisiere ich seit Jahren an den globalen Sportverbänden: Sie setzen ihre eigenen Regeln nicht gegenüber Autokraten durch. Wahrscheinlich kennen sie diese Regeln noch nicht einmal“, bemängelte der Sportsoziologe und Philosoph Gunter Gebauer bereits im Zusammenhang mit der Fußball-EM im vergangenen Jahr. Doch wie bekommt man Fifa, IOC und Co. dazu, eine Sportpolitik zu betreiben, die sportlichen Regeln folgt und nicht denen der Gewinnvermehrung oder den Schönfärbungsbedürfnissen von Diktaturen?

Die Fußballverbände einiger nordischer Staaten denken nun übers Aussteigen nach. Weg von Gianni Infantinos geldfixierter Fifa, um sich die Hände nicht weiter schmutzig zu machen. Mit einer Abspaltung würden sie allerdings auch jeden Einfluss auf den Weltfußball verlieren; ein breiter Trend, der Idee zu folgen, ist nicht erkennbar. Auch nicht beim DFB. Es geht schließlich um das größte Sportevent der Welt. Der deutsche Verband, der sich seinerseits gerade an einer Selbstreinigung versucht, möchte die Fifa von innen ändern. Laut- und halbstark verkündet der DFB auf offener Bühne, Infantino das Vertrauen entziehen zu wollen. Nicht gerade der typische Sound strategisch geschickter Verbandsdiplomatie.

Wie geht es weiter im internationalen Fußball? Deutschland kann bei der EM im eigenen Land in anderthalb Jahren beweisen, dass es nicht nur besser Fußball spielen kann, sondern auch eigenen Ansprüchen an Diversität und Toleranz genügt. Weltfußball wird das nächste Mal 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gespielt. Ob grenzenloser Waffenbesitz in vielen US-Bundesstaaten, Polizeigewalt gegen Schwarze oder jährlich Tausende ungesühnte Frauenmorde in Mexiko dann eine Rolle spielen?