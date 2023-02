Frauen-Nationalmannschaft : Torhüterin Mahmutovic erstmals für DFB-Team berufen

Testet mit Deutschlands Fußball-Frauen gegen Schweden. Foto: Seskim/dpa

Frankfurt/Main Mit der erstmals nominierten Torhüterin Ena Mahmutovic und fünf Rückkehrerinnen gehen die deutschen Fußballerinnen in das Test-Länderspiel am 21. Februar (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg gegen Schweden.

Sara Däbritz, Tabea Waßmuth, Marina Hegering, Sydney Lohmann und Lea Schüller sind wieder dabei, nachdem sie zuletzt in den beiden Länderspielen gegen die USA gefehlt hatten. Dies teilte der DFB mit.

Für die Vize-Europameisterinnen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist es die erste Bewährungsprobe im WM-Jahr. Bei der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August treffen die DFB-Frauen in Australien in der Vorrunde auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Spielmacherin Dzsenifer Marozsan (30, Olympique Lyon), die sich im April 2022 einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, fehlt genauso wie Melanie Leupolz. Die Mittelfeldspielerin hat nach ihrer Babypause bereits ihr Comeback beim FC Chelsea gegeben.

Mahmutovic vom MSV Duisburg könnte im eigenen Stadion ihr Debüt für die Nationalmannschaft feiern. Sie profitiert dabei auch vom Ausfall von Zwillingsmutter Almuth Schult, die vergangene Woche ihre erneute Schwangerschaft bekannt gegeben hatte. Auch Merle Frohms und Ann-Katrin Berger wurden für das Tor berufen.

Vom 14. vom 19. Februar absolvieren die DFB-Frauen ein Trainingslager in Marbella. Schweden belegt derzeit in der FIFA-Weltrangliste den dritten Platz hinter der deutschen Auswahl. Ganz oben stehen die USA.

(dpa)