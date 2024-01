Türkische Süper Lig Torjubel als Politikum: Israelischer Fußballer festgenommen

Darauf stand auf Englisch handschriftlich der Hinweis „100 Tage“, das Datum des Hamas-Massakers am 7. Oktober und ein Davidstern. Es folgten die Festnahme, die Freistellung vom Club und Ermittlungen wegen Volksverhetzung, was in Israel große Empörung auslöste. Inzwischen ist Jehezkel wieder auf freiem Fuß, er sollte noch am heutigen Montag nach Israel ausreisen, wie das israelische Außenministerium mitteilte. Die Ermittlungen gegen ihn würden aber weiterlaufen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Sein Vertrag bei Antalyaspor soll Anadolu zufolge aufgelöst werden.