Bundesliga : Torwart Nübel will Nummer 1 bei Bayern werden

Torwart Nübel will Nummer 1 bei Bayern werden

Torwart Alexander Nübel verrät, was beim Transferpoker um seine Person wirklich schief lief. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Alexander Nübels Leihvertrag in Monaco endet im Sommer. Ob er dann zum FC Bayern zurückkehrt, ist unklar. Der 26-Jährige hat eine klare Vorstellung von seinem künftigen Verein.

Der vom FC Bayern an AS Monaco verliehene Torwart Alexander Nübel hat weiterhin die Ambition, die Nummer 1 im Münchner Tor zu werden.

„Auf jeden Fall, weil es ist ein Top-3-Verein der Welt und das ist ein ganz klares Ziel“, sagte der 26-Jährige im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte den früheren U21-Nationaltorhüter im Sommer 2021 an die Monegassen verliehen. Nübels Vertrag beim französischen Erstligisten läuft noch bis zum Sommer.

Auf die Frage nach einer Rückkehr zum deutschen Rekordmeister antwortete Nübel zurückhaltend. „Was dann im Sommer passiert, das werden wir dann sehen.“ Er werde Gespräche mit der Münchner Vereinsführung führen, bis dahin sei es aber noch eine lange Periode. „Ich habe jetzt noch ein paar wichtige Spiele mit Monaco vor der Brust. Das ist im Moment so das, was für mich am wichtigsten ist“, sagte Nübel.