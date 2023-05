34. Spieltag Tränen der Trauer: BVB nach verpasstem Titel unter Schock

„Es zeigt, was für großartige Fans wir haben, was für ein toller Verein wir sind“, sagte Routinier Mats Hummels. „Aber, wenn man ehrlich ist, wollten wir hier heute zusammen feiern. Das ist nur ein minimaler Trost.“ Auch in der pickepackevollen Stadt wandelte sich Euphorie in tiefe Enttäuschung. Statt zur größten Partymeile wurde das Dortmunder Zentrum zu einem Meer von Trauernden.