2. Liga Tragischer Unfall: Kaiserslautern trauert um Zeugwart

Nach dem tragischen Tod seines langjährigen Zeugwarts Peter Miethe hat Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern seine Saisonvorbereitung in Mals in Südtirol abgebrochen. Der 62-Jährige ist laut Vereinsangaben am Mittwochabend im Trainingslager bei einem Unfall ums Leben gekommen. „Der FCK steht unter Schock. Unsere Herzen sind gebrochen“, teilte der Club in den sozialen Medien mit.