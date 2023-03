2. Liga : Trainer Koschinat soll Arminia vor dem Abstieg bewahren

Bielefeld Rundumschlag auf der Bielefelder Alm. Geschäftsführer Arabi weg, Trainer Scherning weg. Nun soll Uwe Koschinat die Wende schaffen.

Nach der Trennung von Daniel Scherning übernahm Uwe Koschinat das Amt, er soll die Ostwestfalen vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren. Vor Scherning hatte der Club am Montag bereits das Ende der Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bekannt gegeben.

„Uwe Koschinat hat unser volles Vertrauen, unsere Mannschaft mit der Unterstützung aller Arminen zum direkten Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zu führen. In unseren Gesprächen hat er überzeugend und sehr leidenschaftlich aufgezeigt, dass er hier mit der Mannschaft und seinem gesamten Team Vollgas für unseren Verein geben wird“, sagte Geschäftsführer Christoph Wortmann. Koschinat ist nach Uli Forte und Scherning, der am vergangenen Dienstag freigestellt wurde, bereits der dritte Chefcoach in dieser Spielzeit.