3. Liga Trainerin Wittmann vor Premiere: Fühlt sich „total gut“ an

Wittmann hat aktuell keine Zeit darüber nachzudenken, was ihre Beförderung für eine Bedeutung haben kann. „Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob es die einzige oder letzte Chance in meinem Leben ist oder sich noch 40 andere ergeben“, sagte sie. Tags zuvor sei alles „Schlag auf Schlag“ gegangen, es fühle sich aber „total gut“ an.