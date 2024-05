Nationalmannschaft Training vor 15.000 Fans: Nagelsmann verrät EM-Tagträume

Am Mittwoch besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das DFB-Team. Am Tag darauf sollen die DFB-Kicker von einem Spezialeinsatzkommando erfahren und lernen, wie entscheidend es ist, perfekt zusammenzuarbeiten und „füreinander da zu sein“, wie es Nagelsmann ausdrückte. Zudem dürfen an den ersten Tagen die Spielerfrauen und Kinder mit im Teamquartier dabei sein. Ein großes Familienfest am Dienstagnachmittag mit einem Barbecue soll den Gemeinschaftssinn verstärken.