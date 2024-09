Abschied Trauerfeier für Christoph Daum im Kölner Stadion

Daum war am 24. August im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung an seinem Wohnort in Köln gestorben. Er hatte als Trainer zahlreiche Erfolge gefeiert. Neben der Meisterschaft mit Stuttgart (1992) gewann er dreimal die türkische Meisterschaft (1995 mit Besiktas Istanbul, 2004 und 2005 mit Fenerbahçe Istanbul), 1994 den türkischen Pokal mit Besiktas. Er holte 2003 mit dem FK Austria Wien in Österreich das Double.