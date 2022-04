Europa League : Traumtor lässt Leipzig jubeln: Hinspielsieg gegen Glasgow

Leipzig RB Leipzig will in sein erstes europäisches Endspiel. Das Halbfinal-Hinspiel gegen Glasgow ist lange Zeit ein Langweiler. Doch dann sorgt ein Traumtor für Riesenfreude.

Mit „halben Bein“ im Endspiel

Das favorisierte Team von Trainer Domenico Tedesco tat sich vor 40.303 Zuschauern in der Red Bull Arena lange Zeit äußerst schwer gegen die Schotten. „Wer im Halbfinale steht, der hat es verdient. Das ist keine Laufkundschaft“, betonte Mintzlaff und blickte voraus: Sie müssten für das Rückspiel am Donnerstag kommender Woche die Lehren ziehen.

Zahlreiche Rangers-Fans in Leipzig

Gut 7000 Rangers-Fans hatten ihre Mannschaft nach Leipzig begleitet, in der Innenstadt dominierten den ganzen Donnerstag über die Farben weiß, blau und rot. Die Gesänge der beiden Fanlager waren dann auch das, was den neutralen Zuschauer in der ersten Halbzeit wach hielt. Die Rangers verteidigten ihren Strafraum mit acht Profis, Leipzig übte bei über 70 Prozent Ballbesitz fleißig Querpässe - was dem Spiel zunächst ein enormes Einschlafpotenzial verlieh.