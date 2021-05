Champions League : Tuchel gegen Guardiola: Wer krönt sich in Porto?

Porto Manchester City gegen den FC Chelsea, Pep Guardiola gegen Thomas Tuchel. Das englische Champions-League-Finale in Porto verspricht viel - auch, weil vier deutsche Nationalspieler dabei sind.

Vor dem großen Champions-League-Endspiel gegen Thomas Tuchel und den FC Chelsea beschlich den Startrainer von Manchester City eine Vorahnung. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir leiden müssen, um das Finale zu gewinnen“, sagte der Spanier am Freitag in Porto und meinte damit auch Ilkay Gündogan, der als einer von gleich vier deutschen Nationalspielern fernab des DFB-Trainingslagers in Seefeld um den silbernen Henkelpott spielt.

Am Donnerstag und Freitag hatten sich in der Hafenmetropole schon etliche englische Fans in himmel- oder dunkelblauen Trikots auf das Finale eingestimmt, für das die Europäische Fußball-Union 16.500 Zuschauer ins Estádio do Dragão lässt. Fotos und Videos aus den kleinen Straßencafés erinnerten an die Vor-Corona-Zeit, die Inzidenzzahlen in Portugal sind überschaubar. Eine riesige Kopie des silbernen Henkelpotts in der Stadt wäre für die anfliegenden Profis wohl auch aus dem Charterflieger zu sehen gewesen.