Bundesliga Tuchels Bayern-Knallstart mit „Signalwirkung“

Aber überraschend wäre es keineswegs, wenn der Sieger des direkten Duells auch im Konfettiregen des 34. Spieltags mit der Schale tanzen würde. „Das Schöne ist, dass die Meisterschaft an diesem Samstag, egal wie's ausgeht, nicht entschieden sein wird“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und witzelte mit Blick auf Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß. „Der Uli hat ja auch mal gesagt: „The trend is your friend.“ Wir haben in den vergangenen Monaten zehn Punkte auf die Bayern aufgeholt, unsere Mannschaft kann also zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mit viel Selbstvertrauen nach München reisen.“