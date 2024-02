FC Bayern München Tuchels neue Freiheit durch Klarheit

Maximal 18 Spiele als Bayern-Trainer liegen noch vor ihm. Das letzte wäre dann am 1. Juni das Königsklassen-Finale in Wembley. Aber Langzeit-Denken ist gerade nicht angesagt am Krisenherd Säbener Straße. Tuchel mochte darum auch nicht groß darüber reden, zu welchem Topclub und in welches Land es ihn als Nächstes ziehen könnte. Bis Sommer werde nichts passieren, sagte er: „Ich habe eine Idee, aber die muss in der Schublade bleiben.“