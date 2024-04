Champions League Tuchels Wunsch und Bayerns Traum: Wembley-Finale gegen BVB

„In zwei Wochen geht es los. Es ist ein riesengroßer Anreiz da. Wir werden alles dafür tun, in Wembley die Saison zu beenden“, kündigte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:0 im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal an. „Würde mir gefallen, würde ich nehmen“, sagte Torschütze Joshua Kimmich zu einem möglichen neuen Wembley-Finalduell mit Dortmund. Am 30. April geht es in München und am 8. Mai in Spaniens Hauptstadt aber zunächst im Halbfinale gegen Königsklassen-Rekordsieger Real Madrid