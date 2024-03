Süper Lig Türkische Fußball-Fans stürmen Feld und greifen Spieler an

Fans des Traditionsclubs Trabzonspor haben in der türkischen Fußball-Liga für den nächsten Skandal gesorgt. Dutzende Anhänger stürmten nach dem 2:3 (0:2) gegen Fenerbahce Istanbul den Platz und griffen die jubelnden Spieler und das Trainerteam des Gegners an, wie Fenerbahce im Anschluss an die Partie mitteilte.