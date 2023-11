Turnier in Indonesien U17-Fußballer gewinnen auch letztes WM-Gruppenspiel

Gegen Venezuela sorgte Robert Ramsak in Jakarta schon in der ersten Minute für die Führung. Eric da Silva Moreira (42.) und erneut Ramsak (57.), der angeschossen wurde, erzielten die weiteren Treffer für die Mannschaft von Trainer Christian Wück. Angesichts des schon vor dem Spiel feststehenden Weiterkommens hatte Wück unter anderen die Torschützen neu in seine Startformation berufen.