Bundesliga U17-Weltmeister Brunner darf auf BVB-Profivertrag hoffen

Nach Informationen der Zeitung kann Brunner zu seinem 18. Geburtstag am 15. Februar auf einen Profivertrag hoffen. Zuletzt stand er nach dem Gewinn des WM-Titels bereits im BVB-Kader von Trainer Edin Terzic. Ricken lobte die Widerstandsfähigkeit von Brunner, dessen Gegenspieler teilweise rücksichtslos in die Zweikämpfe gingen. Die nächste Zeit werde eine Herausforderung. „Aber so, wie er sich in den letzten Monaten entwickelt hat, wird er damit gut umgehen können“, prophezeite der frühere Champions-League-Sieger Ricken.