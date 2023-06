DFB-Nachwuchs U21-EM-Endrunde: Di Salvo muss Kader reduzieren

Di Salvo wird dabei auch ins Kalkül ziehen, wie der Gesundheitszustand des angeschlagenen Jordan Beyer ist. Der Verteidiger vom FC Burnley wurde Anfang der Woche im Trainingslager in Prad in Südtirol von Problemen an der Fußsohle gestoppt. Schon in der Endphase der Saison war der 23-Jährige in England wegen der Fußverletzung ausgefallen.