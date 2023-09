DFB-Nachwuchs U21 will EM-Frust vergessen machen

„Das Schöne ist, es ist eine komplett neue Mannschaft, die mit dem Ausscheiden und der EM nichts zu tun hat. Das macht mir Mut“, sagte der Trainer vor dem Start in die neue Saison mit seiner neu formierten Auswahl. Nur drei Spieler, die beim EM-Debakel im Juni in Georgien dabei waren, stehen noch im Kader für das Testspiel gegen die Ukraine am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Saarbrücken und den Start in die EM-Qualifikation im Kosovo am Dienstag.