2. Liga : Überraschungsteams an der Spitze - HSV und Bremen patzen

Düsseldorf Jahn Regensburg erobert die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga zurück und beeindruckt ebenso wie Verfolger St. Pauli mit einer treffsicheren Offensive. Dagegen schwächeln der HSV und Bremen.

Absteiger Bremen unterlag am 8. Spieltag deutlich mit 0:3 (0:1) bei Dynamo Dresden und rutschte in der Tabelle auf Rang zehn ab. Der HSV kam im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und liegt als Siebter weiter hinter den eigenen Erwartungen zurück. Immerhin bewahrte Robert Glatzel die Hamburger mit seinem späten Treffer in der 80. Minute vor der zweiten Saisonschlappe.

Mit 16 Toren gehört St. Pauli zu den offensiv besten Teams der 2. Liga. Noch treffsicherer sind nur der SC Paderborn (17) und Regensburg (18), das sich mit einem 3:2 (2:0) gegen den FC Erzgebirge Aue bereits am Freitag die Tabellenführung zurückeroberte. Die Paderborner hingegen, die vor dem Spieltag punktgleich mit Regensburg an der Spitze lagen, fielen nach der 1:2 (1:0)-Heimniederlage gegen Holstein Kiel auf Rang vier zurück. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok, das nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jamilu Collins (28.) in Unterzahl spielte, ging durch Sven Michel (42.) in Führung. Ein Eigentor von Jannis Heuer (51.) und ein Treffer von Joshua Mees (78.) ließ allerdings die Kieler jubeln.