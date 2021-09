2. Liga : Überraschungsteams an der Spitze - Schalke schöpft Hoffnung

Düsseldorf Jahn Regensburg hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert und beeindruckt ebenso wie Verfolger St. Pauli mit einer treffsicheren Offensive. Bundesliga-Absteiger Schalke 04 meldet sich mit einem Sieg zurück.

Das 3:1 (2:0) gegen den Karlsruher SC bescherte den Kiez-Kickern nicht nur den ersten Auswärtssieg seit fast sechs Monaten, sie setzten sich auch als erster Verfolger von Spitzenreiter Regensburg oben in der Tabelle fest. Trainer Timo Schultz mochte seiner Mannschaft das Träumen vom Aufstieg nicht verbieten: „Ich habe keine eingebaute Euphoriebremse. Und ich habe auch kein Patent darauf, dass man das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen darf - wenn wir jede Woche dafür arbeiten.“

Mit 16 Toren gehört St. Pauli zu den offensiv besten Teams der 2. Liga. Noch treffsicherer sind nur Paderborn (17) und Regensburg (18), das sich mit einem 3:2 (2:0) gegen Erzgebirge Aue bereits am Freitag die Tabellenführung zurückeroberte. Die Paderborner hingegen, die vor dem Spieltag punktgleich mit Regensburg an der Spitze lagen, fielen nach der 1:2 (1:0)-Heimniederlage gegen Holstein Kiel auf Rang vier zurück. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok, das nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jamilu Collins (28.) in Unterzahl spielte, ging durch Sven Michel (42.) in Führung. Ein Eigentor von Jannis Heuer (51.) und ein Treffer von Joshua Mees (78.) ließ allerdings die Kieler jubeln.