Wie viele Teams nehmen an der Vorrunde teil? Bislang haben sich 32 Mannschaften für die Königsklasse qualifiziert. Im neuen Modus nehmen künftig 36 Mannschaften an der Champions League teil. An wen gehen die vier neuen Plätze? Die Qualifikation für die Champions League hängt weiterhin von den Platzierungen in den nationalen Ligen und der Position des Verbandes in der UEFA-Klubkoeffizienten-Rangliste ab. Die vier zusätzlichen Startplätze werden wie folgt vergeben: Platz 1: Der Tabellendritte der fünftbesten Liga Europas gemäß UEFA-Koeffizient, was aktuell der französischen Ligue 1 entspricht. Platz 2: Ein zusätzlicher Platz für einen nationalen Meister aus kleineren Verbänden. Plätze 3 und 4: Zwei der zusätzlichen Plätze gehen an die erfolgreichsten Verbände der Vorsaison: Italien und Deutschland. Wie sieht der neue Modus der Champions League aus? In der kommenden Champions League-Saison wird es statt der Gruppenphase ein Ligasystem geben. Alle 36 Teams sind in einer Liga und spielen jeweils acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner. Es gibt kein Hin- und Rückspiel mehr; jede Begegnung findet nur einmal statt. Die Gegner werden durch eine Auslosung bestimmt, und die Teams spielen jeweils zwei Spiele gegen Mannschaften aus vier unterschiedlichen Lostöpfen. Wer kommt in die K.-o.-Phase? Die acht Mannschaften mit den meisten Punkten qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Wird dieses neue Format auch in der Europa League und Europa Conference League Anwendung finden? Ja. Ähnliche Formatänderungen werden auch in der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League. Die Europa Conference League wird außerdem ab 2024/25 UEFA Conference League heißen. An beiden Wettbewerben nehmen in der Ligaphase 36 Teams teil.