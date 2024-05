Fußball-Europameisterschaft UEFA erlaubt bei EM 2024 bis zu 26 Spieler im Kader

Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Kollegen dürfen für die Fußball-EM in diesem Jahr bis zu 26 Spieler in ihre Turnierkader berufen. Die Europäische Fußball-Union UEFA teilte mit, dass sie die maximale Größe der Aufgebote für das Turnier von 23 auf bis zu 26 Spieler pro Land erhöht. Bis zum 7. Juni müssen die Trainer der 24 EM-Teilnehmer ihre Turnierkader mit 23 bis 26 Akteuren an die UEFA melden.