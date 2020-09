Auszeichnung : UEFA-Fußballer-des-Jahres: Lewandowski und Neuer nominiert

Nyon Robert Lewandowski und Manuel Neuer dürfen auf die Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres hoffen, Hansi Flick hat bei der Trainer-Kür nur deutsche Konkurrenz.

Bayern-Kapitän Neuer und Torschützenkönig Lewandowski befinden sich neben Kevin De Bruyne von Manchester City unter den drei Nominierten einer Jury für die Auszeichnung des UEFA-Spielers der Saison 2019/20. „Es ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl, gerade für mich als Torwart. Wenn Lewy und ich dabei sind, ist es auch eine große Auszeichnung für den FC Bayern und für uns als Mannschaft“, sagte Neuer am Mittwoch in Budapest. „Mich würde es freuen, wenn es einen vom FC Bayern trifft. Ich habe da so eine Vorahnung.“