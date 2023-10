Nahost-Konflikt Umstrittener Post: Benzema plant Klage gegen Innenminister

Hintergrund ist ein Post Benzemas in den sozialen Medien vom Sonntag. "Wir beten für die Menschen in Gaza, die wieder einmal Opfer dieser ungerechten Bombardierungen geworden sind, die weder Frauen noch Kinder verschonen", hatte Benzema geschrieben. Kritiker warfen ihm daraufhin eine einseitige Sichtweise vor. Sein Anwalt Hugues Vigier verteidigt ihn jedoch und sagt: "Am 15. Oktober für die Zivilbevölkerung zu beten, die von Bomben getroffen wird, die weder Frauen noch Kinder verschonen, ist natürlich keine Propaganda für die Hamas, keine Beihilfe zum Terrorismus und kein Akt der Kollaboration."