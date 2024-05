Nationalmannschaft Umzug nach Franken: Nagelsmann geht ans „Feintuning“

Das Quartier in Blankenhain übernehmen zur Fußball-EM die Engländer um Kapitän und Bayern-Torjäger Harry Kane. Exakt zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel in München gegen Schottland reiste der DFB-Tross am Freitag mit dem Zug von Thüringen weiter nach Franken. Die große Regenfront im Süden Deutschlands soll den EM-Fahrplan dabei nicht durcheinander bringen.