Post über Selenskyj „Unerträglich“: DFB-Vize Winkler angezählt

DFB-Präsident Bernd Neuendorf verurteilte Winklers abschätzige Äußerungen über den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Montag in bislang unbekannter Schärfe als „unvereinbar“ mit den Verbandsgrundsätzen. An diesem Mittwoch soll die Konferenz der Regional- und Landesverbandspräsidenten über Konsequenzen beraten. Winkler entschuldigte sich am Montag mit einem „allerdings“.