Bundesliga : Union Berlin verlängert Vertrag mit Kapitän Trimmel

Campoamor Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin setzt mindestens für eine weitere Saison auf Kapitän und Routinier Christopher Trimmel.

Trimmel war 2014 von Rapid Wien zu Union gewechselt und hatte den sportlichen Aufschwung von den Niederungen der 2. Liga bis zur zeitweisen Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison und dem Einzug in den Europapokal mitgemacht. Seit 2018 ist er Kapitän der Köpenicker.