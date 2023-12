Champions League Union verliert gegen Real - Überwintern in Europa verpasst

Die Eisernen, die erst am Samstag gegen Mönchengladbach eine Serie von 16 Spielen ohne Sieg beendet hatten, müssen nun hoffen, dass die Niederlage keinen Dämpfer im Abstiegskampf der Bundesliga nach sich zieht. Noch vor Weihnachten stehen wegweisende Spiele an: Am Samstag in Bochum (15.30 Uhr/Sky) und am Mittwoch darauf gegen Köln (18.30 Uhr/Sky).