Fan-Bündnis : „Unser Fußball“ kontert Rummenigge: „Nichts verstanden“

München Das Fan-Bündnis „Unser Fußball“ hat die Kritik von Karl-Heinz Rummenigge zurückgewiesen, Ultra-Gruppierungen nähmen im deutschen Fußball eine zu fordernde Haltung ein.

„Fußballfans geben sehr viel - vor allem Zeit und Leidenschaft, alles das, was den Fußball zu mehr macht als nur zu einem Sport“, sagte Sprecher Jan-Henrik Gruszecki der Deutschen Presse-Agentur. „Wer das macht, der darf auch durchaus mal auf Dinge aufmerksam machen.“

Rummenigge hatte der „Sport Bild“ gesagt: „Wir sind jetzt leider angekommen an einem Punkt, an dem ich von den Ultras immer nur lese: Wir fordern dies, wir fordern das. Jetzt wollten sie Mitsprache bei der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder.“ Der Vorstandschef des FC Bayern München ergänzte: „Aber wenn ich immer nur fordere, aber nie bereit bin, Pflichten und auch Verantwortung zu übernehmen, endet das in einer Einbahnstraße.“