Fußball Upamecano nach Beleidigungen: Kein Platz für Rassismus

Auf seinem Instagram-Profil wurde der schwarze Fußballer im Anschluss massiv beleidigt. „Kritik gehört zum Fußball dazu, aber Rassismus hat keinen Platz“, so der Innenverteidiger. Weder im Stadion noch in den sozialen Medien. Rassismus dürfe nirgends einen Platz haben. Nach dem 0:1 in Italien hoffen die Münchner am 5. März im Rückspiel auf den Viertelfinaleinzug. Zu Hause sei alles möglich, schrieb Upamecano. Er glaube an sein Team.