Club-WM : VAR-Entscheidung via Stadionmikro soll getestet werden

Eine VAR-Entscheidung bei der WM in Katar. (Symbolbild) Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa

London Werden zukünftig VAR-Entscheidungen vom Schiedsrichter live in den Fußball-Stadien und am TV zu hören sein? Diese Vorgehensweise soll jedenfalls bei der Club-WM vom 1. bis 11. Februar in Marokko getestet werden.

Das entschieden die Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) bei ihrer Versammlung in London.

Demnach soll bei diesem Testversuch die Entscheidung des Schiedsrichters nach einem Videobeweis über dessen Mikro dem Stadion- und TV-Publikum mitgeteilt werden.

Als weiteren Punkt begrüßten die Regelhüter den bei der WM in Katar verfolgten Ansatz einer strengeren Berechnung der Nachspielzeit und einer konsequenteren Anwendung der Spielregeln. Bei der WM hatte es mitunter Nachspielzeiten von mehr als zehn Minuten gegeben.

Keinen Konsens gab es dagegen bei der von einigen Ligen angeregten Einführung eines Versuchs mit vorübergehenden Auswechslungen im Falle von tatsächlichen oder vermuteten Gehirnerschütterungen von Spielern. Das Thema werde weiterhin geprüft.

(dpa)