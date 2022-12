Bitte um Mithilfe : Vater von Magdeburger Fußballprofi Brünker vermisst

Villingen-Schwenningen Der aus Villingen-Schwenningen stammende Fußballprofi Kai Brünker vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg vermisst seit den Weihnachtstagen seinen Vater.

Dieser sei letztmals am Abend des 23. Dezember in einer Gaststätte in der Innenstadt des badischen Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gesehen worden und seitdem nicht auffindbar, bestätigte nun das Polizeipräsidium Konstanz der Deutschen Presse-Agentur.