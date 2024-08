Bundesliga-Start Vegane Bratwurst im Stadion: Die Bundesliga-Speisekarten

Dies sei in der vergangenen Bundesligasaison bereits das zweite Mal am Stück der Fall gewesen. Die Essensauswahl in Bezug auf fleischlose Alternativen ist im Moment jedoch je nach Stadion noch sehr unterschiedlich. Leipzig und Dortmund beispielsweise bieten eine große und vielfältige Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen an. In einigen anderen Stadien gibt es laut Lenhardt jedoch noch Nachholbedarf. In manchen Blocks sei durch die Verteilung der Essensstände noch keine vegane Verpflegung verfügbar oder die ausreichende Kennzeichnung der Produkte fehle.