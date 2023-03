Korruptionsvorwürfe : Verfahren gegen Barça: Real als „geschädigte Partei“ dabei

Madrid Wegen jahrelanger Millionenzahlungen an einen Ex-Schiedsrichter-Funktionär droht dem FC Barcelona Ärger. Es geht um den Verdacht der Korruption. Nun meldet auch Erzrivale Real Madrid Ansprüche an.

Real Madrid will in Spanien als betroffene Partei an dem Korruptionsverfahren gegen den Fußball-Topclub FC Barcelona teilnehmen. Das sei „zur Wahrung der legitimen Interessen“ des Hauptstadt-Clubs auf einer Vorstandssitzung beschlossen worden, teilte der Verein mit.