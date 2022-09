Premier League : Vertrauen verloren: Aus für Thomas Tuchel beim FC Chelsea

London Für Thomas Tuchel ist Schluss beim FC Chelsea. Grund dafür ist angeblich nicht der durchwachsene Saisonstart, sondern ein angespanntes Verhältnis zu den neuen Chelsea-Inhabern und den Spielern.

Nach nur 100 Tagen haben die neuen Chelsea-Eigentümer das Vertrauen in Thomas Tuchel verloren. Eiskalt setzten die neuen Club-Besitzer um US-Milliardär Todd Boehly den deutschen Trainer am Morgen nach dem verpatzten Champions-League-Start vor die Tür.

Medien zufolge soll der 49-Jährige in einer knappen Telefonschalte davon erfahren haben, seine Bitte um eine zweite Chance sei unerfüllt geblieben. Es sei „der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel“, hieß es im kühlen Manager-Sprech auf der Website der Londoner. Tuchel werde „zurecht seinen Platz in der Chelsea-Geschichte haben“.

„Es fehlt alles im Moment“

Vorausgegangen war ein durchwachsener Saisonstart. In der Premier League hatten die Blues nur drei von sechs Spielen gewonnen. Nach dem 2:1 gegen West Ham United am Samstag hatte Tuchel zwar die Hoffnung geäußert, den Schwung mitzunehmen. Doch am Dienstag war der Schwung schon wieder verflogen, als Chelsea sein erstes Gruppenspiel in der Champions League bei Dinamo Zagreb mit 0:1 verlor. „Es fehlt alles im Moment“, sagte Tuchel selbstkritisch und fügte hinzu: „Es gibt so viel zu analysieren. Ich bin ein Teil davon.“