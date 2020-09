Türkgücü statt Schweinfurt : Schalkes Erstrundengegner wurde aus DFB-Pokal geklagt

Köln Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München hat seine Teilnahme an der ersten Runde im Spiel um den DFB-Pokal erwirkt. Nicht mehr dabei ist damit der 1. FC Schweinfurt, der eigentlich am Sonntag gegen Schalke hätte antreten müssen.

Keine 48 Stunden vor seinem geplanten Erstrundenspiel im DFB-Pokal muss Schalke 04 anscheinend umplanen. Der Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München hat beim Münchner Landgericht I laut Vereinsmitteilung vom Freitag per Einstweiliger Verfügung seine Teilnahme an der ersten Runde erwirkt. Dies wäre zulasten des 1. FC Schweinfurt, der am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Schalke antreten sollte. Derzeit erscheint eine Austragung am Wochenende sehr unwahrscheinlich.