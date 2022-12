Bundesliga : VfB in Transfer-Fragen abwartend - Priorität bei Silas

Stuttgart Sportdirektor Fabian Wohlgemuth will vor möglichen Winter-Transfers gemeinsam mit dem neuen Trainer Bruno Labbadia erst einmal weitere Eindrücke von der Mannschaft des abstiegsbedrohten VfB Stuttgart gewinnen.

„Der Reflex, in die erste Schublade zu greifen, wir müssen was am Kader machen, kommt mir zu früh“, erklärte der 43-Jährige. Man werde abwarten, wie die neue Herangehensweise mit Labbadia als Nachfolger von Interimscoach Michael Wimmer und des früheren Trainers Pellegrino Matarazzo greife: „Dann können wir uns damit beschäftigen, ob wir tatsächlich was am Kader verändern müssen.“