Bundesliga VfB verlängert vorzeitig mit Trainer Hoeneß bis 2027

Hoeneß übernahm am Neckar Anfang April 2023 und entwickelte die Stuttgarter vom Fast-Absteiger zum Champions-League-Aspiranten. Vor dem 25. Spieltag, an dem der VfB an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) auf den 1. FC Union Berlin trifft, liegt der Club mit 50 Punkten auf dem dritten Platz.