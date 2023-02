Starstürmerin : VfL-Trainer lobt Popp für Umgang mit ihrem „neuen Leben“

Wolfsburg Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot macht sich „überhaupt gar keine Sorgen“, dass die Popularität und die vielen Medientermine von Starstürmerin Alexandra Popp deren sportliche Leistungen beeinträchtigen könnten.

„Sie weiß genau, was sie machen möchte und was nicht. Von daher funktioniert das in Absprache mit ihr sehr, sehr gut. Bei Poppi ist das total authentisch, und sie kann mit gewissen Situationen umgehen“, so der 34-Jährige weiter.