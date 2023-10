DFB-Pokal Viertligist verblüfft: Homburg schmeißt Fürth raus

Homburg scheiterte vor dieser Saison fünfmal in Serie in der ersten Pokal-Hauptrunde. Nach den Siegen über Darmstadt und Fürth darf der Club nun von einer Sensation träumen, wie sie Rivale 1. FC Saarbrücken in der Saison 2019/20 mit dem Halbfinaleinzug geschafft hat. Homburg schaffte es in der Saison 1995/96 ins Viertelfinale, verlor dann aber gegen den 1. FC Kaiserslautern.